والي غليزان يتوعد الفاسدين بمقاضاتهم

كشف لكحل عياط عبد السلام والي غليزان أنه غير راض تماما عن تصرفات بعض المسؤولين والمنتخبين عبر كامل تراب الولاية، وأنه لاحظ ذلك منذ ولوجه الولاية، مبينا أنه حذر مرارا من ظواهر غير لائقة للولاية منها البيروقراطية والتهاون والإهمال، وممارسات لا أخلاقية، متوعدا أنه سيظل في محاربتها إلى أن يقضي عليها تماما، أو التقليل منها وأنها السبب الرئيسي فيما وصلت إليه ولاية غليزان.

وفي سياق حديثه بين مسؤول الولاية الأول أن ثمة شبكات وممارسات داخل الإدارة وخارجها، وتواطؤ بين موظفين ومقاولين ومنتخبين، وأنه لن يكتفي بالتحقيق الإداري بل سيحيلهم على العدالة.