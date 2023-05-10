اتحاد الجزائر من أجل خطوة نحو الحلم (فيديو)

يلاقي مساء اليوم بداية من الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر، على ملعب " السلام" بمدينة بواكي الإيفوارية ، نادي اتحاد الجزائر منافسه أسيك ميموزا وذلك لحساب ذهاب الدور نصف نهائي كأس الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ويبحث أبناء سوسطارة عن تحويل حلم الآلاف من عشاقه إلى واقع، يعيدهم مجددا إلى منصة التتويجات القارية، وينسيهم الخيبات المحلية.

وتأهل أ صحاب اللونين الأسود والأحمر إلى المحطة ما قبل الختامية، بفوز على ملعب الخامس جويلية بهدفين دون رّد وخسارة أمام الجيش الملكي المغربي بالدار البيضاء.

ويعي المدرب عبد الحق بن شيخة صعوبة المهمة أمام منافس أزاح المنستير التونسي من السباق، ولا يزال متسيدا للبطولة الإيفوارية بفارق سبع نقاط كاملة عن ملاحقه المباشر.

وقال بن شيخة خلال الندوة الصحفية :" هم في صدارة البطولة الإيفوارية ونتمنى أن يتوجوا بها ليس لدينا عنهم معلومات كثيرة وشاهدنا لقاءهم ضد المنستير التونسي وفقط، المهم بالنسبة لنا سنلعب أمام فريق ممتاز".

وبخصوص غياب اللاعب مزيان علق بن شيخة:" صحيح مزيان سيغيب، على أن يكون حاضرا معنا في اللقاء المقبل وهو ما نتمناه، في المقابل هناك لاعبون مستعدون للقتال من أجل الفوز في اللقاء".

وختم:" لا أعرف كيف يكون الطقس اليوم، الرطوبة أو الحرارة الأمر يتجاوزنا، جئنا إلى هنا من أجل تقديم مباراة جميلة وتشريف الجزائر، نحن على بعد خطوة من النهائي ولا نأبه بغير ذلك".

ومن المنتظر أن لا يجري الطاقم الفني للاتحاد، تغييرات عديدة على التشكيلة الأساسية، وقد يتم الزّج بنفس العناصر التي قدمت مباراة بطولية أمام الجيش الملكي،لكن مع بعض التغييرات الإضطرارية في صورة اللاعب عبد الرحمان مزيان الذي لم يتنقل رفقة الوفد، بداعي الإصابة التي تلقاها في اللقاء.

يذكر أن اللقاء، سيديره ثلاثي تحكيم يقوده التشادي علو محمات ويساعده كل من الكاميروني نوبو نيغو والتشادي عيسى يحيى.