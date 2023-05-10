مسلسل "الدامة".. أفضل عمل درامي في المغرب العربي

تم اختيار مسلسل "الدامة" من إنتاج التلفزيون الجزائري، كأفضل مسلسل في المغرب العربي، حسب تصويت الجمهور في استفتاء لبرنامج "إيتي بالعربي" لموسم رمضان 2023.

وكان قد عرض المسلسل في شهر رمضان الفضيل، وهو عبارة عن درامـا اجتماعية مكونة من 26 حلقة، تعرفنـا علـى الثقافة الشـعبية العاصميـة ومعاشاتها اليومية كما تعـرض هذه الدراما حيثيـات القصة وكأنها على رسـم لوحة لعبة الدامة، يلعبها خصميـن لا أكثـر، الالتهام فيهـا مزدوج لكن الغلبة للأدهى وليس للأذكـى. القصة تدور أحداثها ما بين 2010 وبداية 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن مسلسل الدامة لاقى رواجا كبيرا وسط الجماهير والمتتبعين خلال شهر رمضان، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما حطم المسلسل الأرقام القياسية من حيث عدد المشاهدات على اليوتيوب، فقد بلغت أكثر من 150 مليون مشاهدة، فيما تجاوزت الحلقة الأولى لوحدها 11 مليون مشاهدة.