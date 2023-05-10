الرئاسة تعزي في رحيل صحفي "الخبر"

قدمت مديرية الاتصال برئاسة الجمهورية بتعازيها اثر وفاة صحفي "الخبر" من مكتب وهران، عبد القادر بن زرقة.

وجاء في منشور للرئاسة عبر صفحتها الرسمية في فايسبوك "ببالغ الحزن والأسى، بلغ المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، المرحوم عبد القادر بن زرقة صحفي بالمكتب الجهوي بوهران، لجريدة الخبر.

وعلى إثر هذا المصاب، تتقدم المديرية العامة للاتصال، بأخلص تعازيها وعميق مواساتها، إلى عائلة الفقيد وإلى زملائه بجريدة الخبر، وإلى الأسرة الإعلامية كافة، إنا لله وإنا إليه راجعون."

ورحل عنا اليوم الزميل عبد القادر بن زرقة بعد صراع مرير مع المرض وهو في ريعان الشباب (40 سنة) وبعد مسيرة حافلة في متابعة النشاطات الرياضية الوطنية.