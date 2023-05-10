حجز 5.4 قناطير من الكيف على الحدود مع المغرب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (05) عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 03 إلى 09 ماي 2023، عديد العمليات حيث أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (41) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (05) قناطير و(40) كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (295666) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (412) شخصا وضبطت (13) مركبة و(191) مولدا كهربائيا و(82) مطرقة ضغط وجهازي (02) كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (25) شخصا آخر وضبط (15) بندقية صيد، وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ(54.2) طن وكذا (15.9) قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (35386) لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس، يضيف البيان.

من جهة أخرى، تم توقيف (121) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.