الفريق أول شنقريحة يشرف على تمرين "عزم 2023"

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بالقطاع العملياتي الجنوبي بتندوف على تنفيذ تمرين بياني بالذخيرة الحية "عزم 2023" في اليوم الثالث من زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة.

وأفاد بيان وزارة الدفاع، أن التمرين قامت بتنفيذه الوحدات العضوية للواء التاسع المدرع مدعومة بوحدات من القوات البرية والقوات الجوية بما فيها حوامات الإسناد الناري.

مجريات التمرين أكدت بصورة واضحة القدرة التي تتمتع بها الوحدات المشاركة في مجال التنفيذ الناجح للمهام المسندة لاسيما في مجال التحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة ذات التكنولوجيا العالية.

التنفيذ الناجح للتمرين يؤكد التطور والجاهزية العملياتية التي بلغتها مختلف المكونات قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي، يضيف المصدر ذاته.

وهنأ الفريق أول السعيد شنقريحة الوحدات المشاركة على الجهود الكبيرة طيلة سنة التحضير القتالي وكذا خلال تحضير وتنفيذ هذا التمرين.