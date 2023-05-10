القنوات الناقلة لمباراة اتحاد الجزائر- ميموزا الإيفواري

يواجه مساء اليوم الأربعاء، بداية من الساعة الخامسة نادي اتحاد الجزائر بملعب " السلام" بمدينة بواكي الإيفوارية، منافسه أسيك ميموزا وذلك لحساب ذهاب الدور نصف نهائي كأس الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

و يمكن للجمهور الجزائري متابعة اللقاء، على قناة بيين سبورت 4 HD (بالعربية) وقناة بيين سبورت ماكس 6 HD ( بالفرنسية).

يذكر أن إدارة الاتحاد تحصلت على 40 تذكرة ستقوم بتوزيعها على المشجعين المتواجدين في بواكي، ونزولا عند رغبة الجمهور المتواجد هناك، تم الاتفاق على تخصيص المدرجات الجنوبية وراء المرمى، وفق ما جاء عبر الصفحة الرسمية للاتحاد على الفايسبوك.