حوار مع المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة

أكد المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، أحمد سليماني، في حوار مع "الخبر"، أن موسم الحج لهذا العام سيكون مميزا بعودة الأعداد المعتبرة لضيوف الرحمن من أجل أداء مناسك الحج، وارتفاع حصة الجزائر إلى أكثر من 41 ألف حاج، مما أفضى إلى التعاقد مع 52 فندقا بمكة المكرمة، و50 فندقا بالمدينة المنورة، مضيفا أن الديوان الوطني للحج والعمرة اتخذ إجراءات إدارية ضد 162 وكالة بسبب تجاوزاتها في تنظيم العمرة، فيما توقيف وكالة واحدة، واقتراح التوقيف التحفظي المؤقت لوكالة سياحية أخرى.

تم هذا العام الترخيص لأكثر من 450 وكالة سياحية لتنظيم موسم العمرة، هل سجلتم تحفّظات في نشاط بعضها بعد أشهر من سير هذا الموسم؟

تم منح ترخيص تنظيم نشاط العمرة هذا الموسم، بالضبط، لـ459 وكالة سياحية، انطلقت في تنظيم رحلات إلى البقاع المقدسة بشكل متدرج إلى غاية شهر رمضان، وهو وقت الذروة في الموسم، فيما لم توفق حوالي 70 وكالة في تنظيم رحلات العمرة لعدة أسباب، أهمها عدم استكمال إجراءات التعاقد مع متعامل سعودي أو لأسباب أخرى.

وككل موسم، تسجل مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة العديد من التجاوزات التي تقع فيها وكالات السياحة والأسفار، والتي تنجرّ عنها إجراءات إدارية متفاوتة ضد هذه الوكالات، تصل إلى التوقيف. وقد تم في هذا الصدد اتخاذ إجراءات إدارية ضد 162 وكالة وتوقيف وكالة واحدة، والتوقيف التحفظي المؤقت لوكالة أخرى.

كم كان عدد المعتمرين الإجمالي هذا الموسم؟ وما هو عدد المعتمرين خلال شهر رمضان 2023؟

تجاوز عدد المعتمرين الجزائريين هذا الموسم 300 ألف معتمر حسب الرحلات المنظمة والمصرح بها، فيما تمكن أكثر من 100 ألف معتمر من أداء المناسك خلال شهر رمضان الفضيل، ولا تزال رحلات العمرة متواصلة خلال شهر شوال الذي يعرف طلبا معتبرا، حيث تشير آخر المؤشرات إلى تسجيل 310 ألف معتمر خلال شهر شوال.

اشتكت الوكالات السياحية من نقص الرحلات الجوية المباشرة هذا العام لسفر المعتمرين نحو البقاع المقدسة واللجوء إلى رحلات غير مباشرة. ما هو السبب في رأيكم؟

عرف هذا الموسم إقبالا كبيرا على العمرة بصفة عامة وخلال شهر رمضان الكريم بصفة خاصة، ولم يكن من الممكن تلبية جميع هذه الطلبات المتراكمة من مواسم سابقة جراء جائحة كورونا (كوفيد19)، لكن العدد الذي تمكن من أداء مناسك العمرة خلال هذا الموسم مقبول جدا مقارنة بالمواسم السابقة للجائحة.

رافقت مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة عملية تنقل المعتمرين عبر مختلف المطارات، فما هي أهم الخدمات التي استفاد منها المعتمرون؟

سطّرت مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة برنامجا يقضي بمرافقة نسب عالية من رحلات العمرة تجاوزت 80%، حيث تم تقديم العديد من الخدمات أهمها: استقبال وتوجيه المعتمرين والتكفل بانشغالاتهم، وكذا العمل على إلزام الوكالات السياحية بالتكفل الأمثل بهم، إضافة إلى تمكين المعتمرين من مطويات الإرشاد والتوجيه، كجانب من عمليات التوعية والتحسيس التي تقوم بها مصالح الديوان من أجل السير الحسن للموسم.

على صعيد آخر، وتسهيلا وتيسيرا على زوار بيت الله، قامت مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة بمبادرة تمثلت في تقديم وجبات ساخنة خلال شهر رمضان الكريم لكافة المعتمرين الذين تتزامن رحلاتهم مع توقيت الإفطار عبر المطارات المبرمج سفرهم منها نحو البقاع المقدسة.

بالنسبة لموسم الحج 2023، ما هي المعايير التي تم اعتمادها لتحديد تكلفة الحج لهذا العام؟

ليست هناك معايير خاصة بكل موسم، بل هناك مكونات تحدد القيمة الإجمالية لتكلفة الحج، وهي: قيمة الخدمات المقدمة للحجاج بالبقاع المقدسة من إسكان وإعاشة ونقل وتكاليف التأمين والتأشيرة، وكذا خدمات المشاعر المقدسة، إضافة إلى مختلف الرسوم المطبقة في المملكة العربية السعودية، وقيمة تذكرة السفر، وأيضا منحة سفر الحجاج المقدرة بـ2500 ريال سعودي التي يستفيد منها الحاج، بالإضافة إلى تكاليف التأطير وخدمة حجاج بيت الله.

قامت لجنة متعددة القطاعات بزيارة للبقاع المقدسة، بتاريخ 28 ديسمبر الماضي، لمعاينة الفنادق وإبرام اتفاقيات الخدمات، وتمكنت من افتكاك أحسن العروض. لو تحدثونا عن ذلك، وما هو الجديد هذا العام؟

بعد اجتماع المجلس الوزاري المشترك لإعطاء إشارة انطلاق تحضيرات موسم الحج لهذا العام وانتقال بعثة متعددة القطاعات إلى المملكة العربية السعودية، أطلق الديوان الوطني للحج والعمرة مناقصة خاصة بخدمات الحجاج بالبقاع المقدسة، حيث تنقلت بعثة متعددة القطاعات: تضم الشؤون الدينية، المالية، الصحة، الداخلية، السياحة، النقل، بنك الجزائر والخطوط الجوية الجزائرية، والتي فتحت العروض المودعة من قبل المتعاملين السعوديين، لتقوم بعدها بمعاينة عروض الخدمات وتقييمها، ثم جاءت عملية التفاوض على السعر المقترح، ليتم في الأخير التعاقد على خدمات الحجاج، هذا بالإضافة إلى لقاءات تنسيقية مع مختلف الهيئات والمؤسسات السعودية ذات الصلة بتنظيم موسم الحج. وجديد هذا الموسم يتمثل في عودة الحصة لمجموع حجاجنا عبر الديوان الوطني للحج والعمرة والوكالات، والتي أفضت إلى التعاقد على 52 فندقا بمكة المكرمة و50 فندقا بالمدينة المنورة.

من بين الشروط التي تم تحديدها في موسم الحج 2023، ضرورة حجز فنادق أقل من ألف متر عن الحرم المكي، رغم ارتفاع أسعار هذه الفنادق القريبة. هل تم تمديد هذه المسافة إلى أبعد من ذلك لتخفيض الأسعار؟

لم يتم تحديد مسافة 1000 متر كشرط للتعاقد على الفنادق، ولعلمكم فالعملية يحدد ضوابطها وشروطها دفتر الشروط الخاص بخدمات الإسكان بمكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تم الإشارة إلى أنه يجب أن تكون قريبة من الحرم المكي، وفق ما جاء في المادة 21 من دفتر الشروط حول المواصفات المطلوبة لمحل العرض، والتي تقول "يجب أن تكون المواصفات الأساسية للفنادق أو العمائر، قريبة من الحرم المكي".

وعلى هذا الأساس، حافظت الجزائر على مواقع تواجد حجاجها في المناطق المركزية للحرم المكي، بالمنطقة المركزية الشمالية بالنسبة للحرم المدني.

جديد هذا العام كما قلتم ارتفاع حصة بلادنا إلى أكثر من 41 ألف حاج دون شرط السن. ألا تتخوفون من هذا العدد؟ وهل هناك إجراءات خاصة واستثنائية والإبقاء على نفس مدة الإقامة في البقاع المقدسة؟

بداية وجبت الإشارة إلى أن هذا العام سيكون مميزا كونه سيشهد عودة الأعداد إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، باعتبار حصة الجزائر هذا الموسم قدرت بأكثر من 41 ألف حاج، بزيادة قدرت بـ5300 حاج مقارنة بموسم حج 2019، أين كانت حصة الجزائر 36 ألف حاج.

تجدر الإشارة إلى أن الحصة الحالية تقررت في محضر الاتفاق على ترتيبات شؤون الحج لموسم 2020، لكن تأجلت الاستفادة منها بسبب وباء كورونا، وتوقف نشاط الحج على إثره لأكثر من سنتين. ويبقى التحدي في التحكم في التأطير والتحضير الجيد للموسم، لا سيما ما تعلق بالوقوف على تمكين الحجاج من الخدمات المتعاقد عليها بالبقاع المقدسة.

تم اعتماد هذا العام 45 وكالة سياحية وخدمات لتنظيم الحج، وإقرار إمضاء عقد بين الحاج والوكالة، لماذا ذلك؟

وكالات السياحة والأسفار شريك مهم وفعال في عملية التنظيم، وقد أثبتت جدارتها وكفاءتها في هذا المجال، فقط ينبغي التذكير إلى أن اعتماد الوكالات لتنظيم عملية الحج جاء بعد توصيات المجلس الوزاري المشترك، وقد تم انتقاء هذه الوكالات تحت إشراف الديوان الوطني للحج والعمرة وبمشاركة كل القطاعات المعنية على ضوء دفتر شروط يحدد كل تفاصيل العملية.

ما هي شروط وتكاليف الحج المميز ومدته؟

الحج المميز خدمة تقدم لفئة من الحجاج، ويكون عبر الخدمات المحسنة في مجال السكن والإعاشة بمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وهو مجال وكالات السياحة والأسفار. ينبغي الإشارة هنا إلى إجبارية تدوين كل الخدمات وما يقابلها من أسعار على عقد سفر الحاج المبرم حسب النموذج الموضوع من قبل مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة.

ما هو عدد المطارات المخصصة لسفر الحجاج هذا العام بعدما كانت 5 مطارات فقط في السنوات الفارطة. وهل يمكن إضافة عددها بالنظر لارتفاع عدد الحجاج هذا الموسم؟

تنفيذا لقرارات المجلس الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ 04 أفريل 2023، تم رفع عدد مطارات الإقلاع نحو البقاع المقدسة إلى 9 مطارات وهي الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، عنابة، ورقلة، بشار، أدرار والأغواط، بالإضافة إلى مطار تمنراست الذي أضيف مؤخرا.

تظل مناسك عرفات ومنن من المناسك التي تشهد ضغطا سنويا. هل من إجراءات خاصة للتكفل الأحسن بحجاجنا في هذه الشعائر؟

إن خاصية الاكتظاظ في المشاعر المقدسة يعاني منها الجزائريون وكل أفراد العالم الإسلامي المتواجدون في البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج على حد سواء، وهي راجعة لعاملي الزمان والمكان الخاصة بأيام المشاعر وكذا عودة أعداد الحجاج المعتبرة لهذا الموسم.

وهنا أغتنم الفرصة لأوجه رسالة لحجاجنا الميامين بضرورة التحلي بالصبر واحترام طرق وآجال التفويج واتباع التعليمات الخاصة بإرشادات المرافقين وتوجيهات البعثة من أجل سلامتهم وتأديتهم مناسكهم على أكمل وجه.