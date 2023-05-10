غوارديولا يرّد على عدم إشراك محرز

رّد مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا على سؤال حول عدم إشراك محرز في لقاء أمام ريال مدريد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال غوارديولا في تصريحات نقلها اليوم موقع " أونز مونديال:" اعتقدت أن أولئك الذين كانوا هناك جيدون و لديهم مستوى معين ، إنهم لاعبون يحتفظون بالكرة ، مدريد لديهم لاعبون يقومون بانتقالات في الجري ، فإذا سارت اللعبة بشكل جنوني ، فلن يكون لدينا مستوى جيد مثلهم".

وأوضح التقني الإسباني أن عدم دخول الدولي الجزائري، يعتبر خيارا قويا أراد من خلاله أن يخلف به على ثقته في اللاعبين الأساسيين.

يذكر أن المباراة انتهت بهدف في كل شبكة، ويبقى الانتظار إلى غاية يوم الأربعاء المقبل لمعرفة إذ ما كان سيضع ثقته في لاعبين آخرين على استاد الإمارات.