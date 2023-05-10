آخر الأخبار
إشتراك دخول
°C

البليدة: بتر أصابع شاب في شجار بالبليدة

مجتمع
10 ماي 2023 ()
ب. رحيم
0 قراءة
+ -

خلف شجار عنيف بين مجموعة من الشباب، بأحد الأحياء الشعبية وسط مدينة البليدة، بتر أصابع أحدهم، و تعرضه لجروح خطيرة، أدخلته الانعاش بالمركز الاستشفائي الجامعي، فيما نجا آخر بأعجوبة من الاعتداء المسلح.

الحادث، تسبب في فوضى، ألزم تدخل عناصر الأمن للتحقيق في خلفيات الشجار  و الذي كشفت المعلومات الأولية، أنه تولد عن فعل انتقامي و تصفية حسابات، بين بعض الشباب، و الذين نشروا الرعب بين السكان، و أصبحوا يفرضون منطق عصابات الشوارع،  لتخويف و ترهيب الناس، وهو الحادث، الذي أصبحت تعرفه بعض الأحياء في البليدة و ربوعها، خاصة أمام ظاهرة و واقع الانحراف و تعاطي المهلوسات .

 

مواضيع ذات صلة
الأكثر قراءة

  • الرئيس تبون ينهي مهام سفراء ...

    11939 قراءة

  • الجوية الجزائرية تلجأ إلى العدالة

    11686 قراءة