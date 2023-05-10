البليدة: بتر أصابع شاب في شجار بالبليدة

خلف شجار عنيف بين مجموعة من الشباب، بأحد الأحياء الشعبية وسط مدينة البليدة، بتر أصابع أحدهم، و تعرضه لجروح خطيرة، أدخلته الانعاش بالمركز الاستشفائي الجامعي، فيما نجا آخر بأعجوبة من الاعتداء المسلح.

الحادث، تسبب في فوضى، ألزم تدخل عناصر الأمن للتحقيق في خلفيات الشجار و الذي كشفت المعلومات الأولية، أنه تولد عن فعل انتقامي و تصفية حسابات، بين بعض الشباب، و الذين نشروا الرعب بين السكان، و أصبحوا يفرضون منطق عصابات الشوارع، لتخويف و ترهيب الناس، وهو الحادث، الذي أصبحت تعرفه بعض الأحياء في البليدة و ربوعها، خاصة أمام ظاهرة و واقع الانحراف و تعاطي المهلوسات .