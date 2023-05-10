كأس "الكاف": يانغ أفريكانز يضع قدما في النهائي

حقق نادي يانغ أفريكانز التنزاني فوزا ثمينا في ذهاب نصف نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم على حساب نظيره مارومو غالانتز الجنوب إفريقي بنتيجة هدفين مقابل صفر.

وسجل هدفي المواجهة التي أقيمت في تنزانيا كل من ستيفان عزيز وبيرنارد موريسون في الدقيقتين 64 و90+2.

وستكون مهمة ممثل جنوب إفريقيا صعبة خلال لقاء العودة الذي سيقام الأسبوع المقبل، وبات مطالبا بتسجيل ثلاثة أهداف كاملة دون تلقي أي هدف من أجل العبور إلى النهائي.

وسيواجه الفائز من هذه المقابلة المتأهل من نصف النهائي الثاني الذي يجمع بين ممثل الجزائر، اتحاد العاصمة، ونظيره من كوت ديفوار، أسيك ميموزا.