Air Algérie ouvrira une ligne directe vers l'Afrique du Sud

Une nouvelle ligne aérienne directe sera lancée prochainement vers l'Afrique du Sud, a annoncé ce mercredi le porte-parole d’Air Algérie, Amine Andalousi.

« Air Algérie est une compagnie nationale qui opère sur plusieurs fronts au plan intérieur et au niveau international et même au niveau du continent africain, où nous avons ouvert plusieurs lignes », annonce la même source.

Au niveau du continent africain, il y a actuellement 5 lignes, en plus de deux autres lignes programmées dans un futur proche.

En ce qui concerne l’acquisition d’avions, Amine Andalousi a déclaré, « Air Algérie a franchi toutes les étapes juridiques liées à l’achat d’avions, et ce dossier avance régulièrement,.

Le même responsable a également révélé qu’Air Algérie a accordé plus de 20 offres promotionnelles pour l’année en cours.