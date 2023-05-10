مباحثات جزائرية تشيكية في هذا المجال

تباحث ياسين وليد، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، مع مسؤولين تشيكيين فرص التعاون بين الجزائر وجمهورية التشيك في مجال المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة والابتكار واقتصاد المعرفة وبخصوص القضايا المُتعلقة بالتحول التكنولوجي، في سبيل تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين.

وأتى ذلك في زيارة عمل وتعاون قادت ياسين وليد إلى جمهورية التشيك ودامت ثلاثة أيام، تلبية لدعوة تلقاها من نظيرَيهِ في الحكومة التشيكية، جوزيف سيكيلا، وزير الصناعة والتجارة، وهيلينا لانكشادلوفا، وزيرة العلوم والبحث والابتكار.

وجاء في بيان الوزارة أن زيارة ياسين وليد شهدت عقد لقاءات عمل ثنائية مع كل من جوزيف سيكيلا، وزير الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى هيلينا لانكشادلوفا، وزيرة العلوم والبحث والابتكار، وبيتر أوتشكو، نائب وزير الصناعة والتجارة المكلف بالرقمنة والابتكار.

وتمّ تباحث فرص التعاون بين الجزائر وجمهورية التشيك في مجال المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة والابتكار واقتصاد المعرفة وبخصوص القضايا المُتعلقة بالتحول التكنولوجي، في سبيل تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين.

وعقد ياسين وليد، والوفد المرافق له خلال إقامتهم بجمهورية التشيك، عدداً من الاجتماعات مع أكبر الفاعلين في النظام البيئي للابتكار، على غرار مجموعة من المستثمرين الدوليين في مجال رأس المال المخاطر، والمؤسسات الناشئة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، فضلاً عن تنظيم لقاءات مع خبراء في المجال نفسه، إذ كشفوا عن اهتمامهم الكبير بالاستثمار في الجزائر خاصةً في ظل الحوافز الكبيرة التي أصبحت توفرها الدولة الجزائرية للمستثمرين الأجانب في هذه المجالات، زيادةً على البيئة الاقتصادية التنافسية التي تحوزها الجزائر.

وسمحت زيارة ياسين وليد أيضاً باستعراضِ الدور الكبير للمقاولاتية في الاقتصاد الوطني، والإمكانيات التي يتوفر عليها الشباب الجزائري في مجال الابتكار والإبداع والاختصاصات التقنية، وهو ما أثار اهتمام الأطراف التشيكية المُختلفة من أجل ربط علاقات عمل وتعاون مع مختلف الفاعلين في النظام البيئي الوطني.

ودعا ياسين وليد نظرائه ومختلف فعاليات النظام البيئي التشيكي إلى زيارة الجزائر، موجّهاً لهم الدعوة للمشاركة في الطبعة الثانية للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة الذي سيُنظم نهاية العام الجاري.