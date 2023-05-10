القنصل الفرنسي في زيارة إلى الشلف

قام، اليوم الأربعاء، القنصل العام الفرنسي بوهران ألكسي اوندراس بزيارة إلى ولاية الشلف التقى فيها بالسلطات الولائية، وحسب أحلام غربي مديرة المعاهد الفرنسية التي كانت ضمن الوفد فإن هذه الزيارة الأولى من نوعها لديبلوماسي فرنسي إلى الشلف ستركز على التعاون الثقافي والاقتصادي وعدة مجالات أخرى بما يخدم الشعبين،

وذكرت ذات المتحدثة في تصريح لـ"الخبر" إنها تسعى إلى إعادة إنعاش التعاون الثقافي والجمعوي بالشلف في إطار توسيع وإرساء التبادل بين البلدين في الإطار الثقافي والاقتصادي، كما سيتم إعادة إحياء الاتفاقيات بين جامعة الشلف والجامعات الفرنسية في إطار التبادل.