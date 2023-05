Le Président Tebboune reçoit les lettres de créances de nouveaux ambassadeurs

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, mercredi à Alger, les lettres de créances de quatre nouveaux ambassadeurs en Algérie, indique un communiqué de la Présidence de la République.

Il s'agit de Alfred Jacoba Kalisa, en sa qualité d'ambassadeur de la République du Rwanda, George Jangava en sa qualité d'ambassadeur de la République de Géorgie, M. Sergei Terentiev, en sa qualité d'ambassadeur de la République de Biélorussie et Khairat Lama Sharif en sa qualité d'ambassadeur de la République du Kazakhstan, précise la même source.

La cérémonie de remise des lettres de créances s'est déroulée au siège de la Présidence de la République, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, et du Directeur de cabinet à la Présidence de la République, Mohamed Ennadir Larbaoui.

