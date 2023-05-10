أمن الجلفة يضع حداً لسارقي توابع المركبات

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثالث (حي بربيح) بأمن ولاية الجلفة، من توقيف شخصين في العقدين الثالث والرابع من عمرهما، أحدهما مسبوق قضائياً، لتورطهما في سرقة مجموعة من توابع المركبات باستعمال وسيلة مع وضع لوحة ترقيم غير مطابقة للتنظيمات الإدارية.

العملية جاءت بعد تسجيل ذات الفرقة لعدة شكاوي متعلقة بسرقة توابع المركبات، ليتم بعد التكثيف من عمليات البحث والتحري من تحديد هوية الفاعلين، اللذان أوقفا واعترفا باقترافهما لفعل السرقة باستعمال مركبة تم تغيير لوحة ترقيمها. وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قدم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، أين تم إيداعهما رهن الحبس المؤقت.