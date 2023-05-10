عصام تعشيت: واجهتنا عراقيل كثيرة لإقامة الطبعة الثالثة

كشف "عصام تعشيت" محافظ مهرجان إيمدغاسن الدولي في ندوة صحفية مساء اليوم بقاعة سينماتيك بمدينة باتنة عن جديد الطبعة الثالثة للمهرجان وبرنامجه.

وأوضح المتحدث في لقاءه مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية أن المشاركة كانت متنوعة بأفلام جديدة بلغ عددها 17 فيلما من عدة دول على غرار سوريا ،مصر، تونس ،الأردن، تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية ،غانا، جنوب إفريقيا فيما اقتصر الاختيار على الأفلام الجزائرية على أربعة فقط، مضيفا أن الطبعة تضمنت تنظيم ورشات تكوينية على مدار خمسة أيام يشرف عليها مكونين دوليين على غرار الإيطالية كما نظمت مسابقة للمخرجين الصغار من المواهب التي تزخر بها الساحة الفنية في الجانب.

واعتبر عصام تعشيت أن الانتقادات الموجهة للقائمين على المهرجان في طبعته لهذه السنة انتقادات بوجهين واحدة منها موضوعية وبناءة وهي التي يجب عليه وعلى بقية المجموعة التي برفقته تقبلها أما الثانية فهي الانتقادات التي تريد فرض منهج عمل المنظمين وإدراج الأسماء الفنية التي كانوا يريدون ويلحون على وجودها ضمن هذه الطبعة، مبرزا حجم العراقيل البيروقراطية التي واجهتهم لإعطاء استمرارية للمهرجان.

وعن سؤال لـ"الخبر" حول مطالب عشاق الفن بمدينة باتنة على وجوب أن تكون لباتنة قاعة بسعة أكبر لكي تحتضن المهرجانات الكبرى الدولية والوطنية منها، رد تعشيت أن هذا المطلب هو جماعي من كل الفنانين وسكان الولاية بضرورة الانطلاق في أشغال قاعة زينيت التي تسع لـ6000 مقعد حتى تكون حاضنة لفعاليات المهرجانات الكبرى.