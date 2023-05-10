كأس إفريقيا للناشئين: السنغال تواصل سحق المنافسين

لم يجد المنتخب السنغالي لكرة القدم لأقل من 17 سنة، أدنى صعوبة للفوز على نظيره من جنوب إفريقيا (5-0) والمرور للدور نصف النهائي للمنافسة والتأهل في نفس الوقت لمونديال-2023، في مباراة جمعت بينهما عشية اليوم الأربعاء، بملعب نيلسون مانديلا (براقي) لحساب الدور ربع النهائي للأمم للمنافسة التي تحتضنها الجزائر من 29 أفريل إلى 19 ماي.

وسارت المباراة منذ بدايتها في اتجاه واحد حيث صمد لاعبو "البافانا بافانا" لمدة ربع ساعة، أمام الحملات المتواصلة للتشكيلة السنغالية، كما سنحت لهم فرصة التسجيل عن طريق مايكل دوكنمو (د 33) حيث مرت رأسيته جانبا.

بعد ذلك، انهار الفريق الجنوب إفريقي تماما في ظرف ثماني دقائق باستقبال شباكه لهدفين متتاليين بنيران صديقة, سجلا من طرف المدافعين وايلون رينيكي (د 36) و بنجامان واليس (د 39), قبل أن يضيف مامادو ساديو الهدف الثالث (د 44) لتنتهي المرحلة الأولى بتقدم عريض (3-0) محددا بنسبة كبيرة مصير المباراة.

في الشوط الثاني واصل أشبال المدرب السنغالي, سيرين ساليو ديا, بسط سيطرتهم التامة على مجريات اللقاء بحثا عن أهداف أخرى, حيث سنحت لهم عدة فرص للتسجيل والتي تصدى لها الدفاع الجنوب الإفريقي بصعوبة.

وسجل منتخب السنغال هدفا رابعا عن طريق قائد الفريق عمارة ديوف (د 55) الذي تم اعتماده بعد اللجوء لتقنية "الفار". هذا الأخير أضاف هدفا خامسا برأسية جميلة بعد فتحة جاءت من الجهة اليمني, ليرفع رصيده الشخصي إلى خمسة أهداف متربعا على كرسي أحسن هداف للدورة حتى الآن, كما كرس فريقه كأحسن خط هجوم و أحسن خط دفاع.

بعد هذا الفوز الساحق والرابع على التوالي في أربع مباريات سجل خلالها 12 هدفا مع إبقاء شباكه نظيفة, يفصح الفريق السنغالي عن نواياه الحقيقية ليصبح المرشح القوي للتتويج باللقب وخلافة منتخب الكاميرون الذي غادر المنافسة من الدور الأول من ملعب عنابة.

في المربع الذهبي, ستواجه السنغال يوم الأحد المقبل بملعب 19 ماي 1956 بعنابة, المتأهل من مباراة "نيجيريا - بوركينا فاسو" المبرمج يوم غد الخميس بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.