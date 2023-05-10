البويرة: الإطاحة بشبكة ترويج الكوكايين

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي للمخدرات، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البويرة، من الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة تتكون من 03 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 31و48 سنة عن فعل حيازة وترويج المخدرات الصلبة (كوكايين) ومؤثرات عقلية ذات منشأ أجنبي.

وحسب بيان أمن الولاية فإن عملية التوقيف تمت بوسط مدينة البويرة، بناءا على معلومات مؤكدة تفيد بقيام الشبكة الإجرامية بعقد صفقة بيع وشراء المخدرات الصلبة (كوكايين) والمؤثرات العقلية بوسط المدينة، وعليه تم وضع خطة أمنية محكمة والترصد للمشتبه فيهم، حيث تم توقيف المشتبه به الرئيسي وهو من المسبوقين قضائيا، أين تم اقتياده إلى مقر الأمن لاستكمال إجراءات التحقيق، ومواصلة للتحريات، وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم استصدار إذن بتفتيش مسكن هذا الأخير ومسكن شريكه الثاني الذي تم توقيفه هو الأخر رفقة شريك ثالث مع حجز، الممنوعات والمبالغ المالية التالية: 305 غرام من (الكوكايين) و149 كبسولة ذات منشأ أجنبي، مع مبلغ مالي من العملة الوطنية قدره 21500,00دج من عائدات بيع هاته السموم.

وأضيف أن التحليل العلمي للمادة المحجوزة على مستوى المخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية بشاطوناف الجزائر العاصمة، أثبت أنها مخلوطة بعدة مواد سامة مضرة بالصحة منها مادة تستعمل لعلاج الكلاب.

بعد استكمال الإجراءات تمكنت نهاية الأسبوع الماضي عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي للمخدرات، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البويرة، من الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة تتكون من 03 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 31 و48 سنة عن فعل حيازة وترويج المخدرات الصلبة (كوكايين) ، مؤثرات عقلية ذات منشأ أجنبي. عملية التوقيف تمت بوسط مدينة البويرة، بناءا على معلومات مؤكدة تفيد بقيام الشبكة الإجرامية بعقد صفقة بيع وشراء المخدرات الصلبة (كوكايين) والمؤثرات العقلية بوسط مدينة البويرة،

وعليه تم وضع خطة أمنية محكمة والترصد للمشتبه فيهم، حيث تم توقيف المشتبه به الرئيسي وهو من المسبوقين قضائيا، أين تم اقتياده إلى مقر الأمن لاستكمال إجراءات التحقيق. مواصلة للتحريات، وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم استصدار إذن بتفتيش مسكن هذا الأخير ومسكن شريكه الثاني الذي تم توقيفه هو الأخر رفقة شريك ثالث.

هذا وبعد استكمال إجراءات التحقيق أنجز في حق المشتبه بهم ملفات جزائية قدموا بموجبها أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص عن فعل الأول عن فعل حيازة المخدرات الصلبة (كوكايين) بطريقة غير شرعية لغرض البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة.