جديد إنشاء شركات طيران خاصة

درست الحكومة, خلالها اجتماعها الدوري الذي ترأسه اليوم الأربعاء الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان, تعديلات على المرسوم التنفيذي المحدد لشروط استغلال الخدمات الجوية بهدف تسهيل إنشاء شركات طيران خاصة.

وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول, أن وزير النقل قدم خلال اجتماع الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 2000 ـ 43 المؤرخ في 26 فيفري 2000 والمحدد لشروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته.

ويأتي تعديل هذا المرسوم التنفيذي في إطار "تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية القاضية بالمعالجة النهائية للملفات المودعة لفتح شركات النقل الجوي الخاصة التي تستجيب للمعايير الدولية".

و"يرمي هذا المسعى إلى تسهيل حصول المتعاملين الخواص على الامتياز في مجال النقل الجوي, بهدف جعل الجزائر قطبا محوريا وبوابة عبور نحو البلدان الإفريقية والآسيوية", يضيف بيان مصالح الوزير الأول.