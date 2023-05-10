بن ناصر يصمد 18 دقيقة في "داربي الغضب"

اضطر مدرب ميلان الايطالي ستيفانو بيولي إلى استبدال الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر بزميله والتر ميسياس بعد مرور 18 دقيقة فقط من بداية داربي الغضب بين الميلان وجاره الانتر في إطار ذهاب نصف نهائي منافسات كأس رابطة ابطال أوروبا ، وذلك بعد إحساس الدولي الجزائري بآلام على مستوى الركبة ارغمته على مغادرة أرضية ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو.

ومن المنتظر ان يخضع صاحب القميص رقم 4 إلى كشوفات معمقة للوقوف على طبيعة الإصابة التي يعاني منها خاصة وأن الميلان يوجد في أمس الحاجة إلى كل قواه لتجديد العهد مع النهائيات الأوروبية.

وقد أحتاج انتر ميلان إلى 11 دقيقة فقط لتوقيع اصابتين في مرمى "روسونيري" بفضل كل من البوسني دزيكو والجيورجي ميختاريان ما عكس البداية الكارثية لاصحاب الزيين الأحمر والأسود في داربي" لامادونينا".