غليزان: الجامعة تحتضن مؤتمرا دوليا

في إطار تعزيز الاتصال الخارجي لمصالح الأمن الوطني وتعزيزا للأمن الجواري مع مختلف المؤسسات وفعاليات المجتمع المدني شاركت مصلحة أمن ولاية غليزان في المؤتمر الدولي حول وضع الأمن الرقمي في الجزائر بين وعي المواطن وهشاشة المستخدم الذي احتضنته جامعة غليزان كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية والتي أشرف عليها مدير مخبر الدراسات الاجتماعية والنفسية والانثروبولوجية. ومثل مصالح الأمن في هذا المؤتمر فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية حيث ألقوا محاضرات حول مخاطر الجرائم السيبرانية ومجهودات المديرية العامة للأمن الوطني للتصدي لها.

كما شارك دكاترة وأساتذة جامعيون من داخل الوطن وعدة بلدان عربية عبر تقنية التحاضر عن بعد.