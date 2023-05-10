تيبازة: اختناق 4 أشخاص بالغاز في حريق شقة

تعرض أربعة أشخاص مساء اليوم للاختناق بالغاز في حريق شقة ببلدية بورقيقة جنوب الولاية.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بأحمر العين مدعمة بوحدة حجوط على الساعة17 سا 26د لأجل حريق شقة بالطابق الرابع لعمارة بحي 900 مسكن بلدية بورقيقة ودائرة أحمر العين، وتم إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى المنازل المجاورة في العمارة.

وخلف الحريق أربعة (04) ضحايا من الجنسين تتراوح أعمارهم بين 12 سنة و45سنة كلهم يعانون من ضيق في التنفس، ليسعفوا ونقلوا الى مستشفى حجوط .

ويوجد من بين الضحايا ثلاثة (03) من جنس ذكر تتراوح أعمارهم بين 23سنة و44سنة أسعفوا في عين المكان .