الجلفة: وفاة شاب في حادث مرور

لقي شاب مصرعه وأصيب 03 آخرين إثر حادث مرور وقع فجر اليوم بمسعد في الجلفة أين تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية بمسعد اليوم في حدود الساعة 05 سا و05 د لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام مباشر ما بين سيارة من نوع تويوتا وشاحنة من نوع ايسيزي وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بالنقطة الكيلومترية "131" حوالي 35 كلم عن مدينة مسعد باتجاه تقرت.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص يبلغ من العمر 18 سنة وإصابة 03 أشخاص أعمارهم 21 سنة، 22 سنة و26 سنة تم تقديم لهم الإسعافات الأولية اللازمة وتحويلهم إلى مستشفى مسعد، فيما تم تحويل الضحية المتوفية إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.