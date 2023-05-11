جزائريون يعزفون عن تناول وجبات المطاعم

"صراصير وسط العجينة"، "أواني في حالة متقدمة من التعفن"، "استعمال أدوات البناء في الطهي"، "حشرات تملأ المحل"، "مواد غذائية منتهية الصلاحية"، "قاذورات في كل مكان"... جميعها مشاهد وقف عليها أعوان الرقابة وقمع الغش وعناصر الأمن خلال عمليات المداهمة إلى محلات الأكل السريع وبيع الحلويات، مما أحدث "صدمة" لدى المواطن وجعله يفكر ألف مرة قبل تناول الطعام خارج المنزل.

انتشرت في الآونة الأخيرة عبر مختلف القنوات الوطنية، وكذا مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأعوان الرقابة رفقة عناصر الأمن في عمليات مداهمة مفاجئة لمحلات بيع الأكل عبر مختلف ولايات الوطن، الأمر الذي انجر عنه العديد من التعليقات السلبية وحالة من "الاستنكار" لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن استيائهم من هذه السلوكيات المشينة، كما أثنوا بدور الجهات المعنية في محاربة هذه الظواهر.

"يا لمشبح من برا.."

لعل من أكثر الفيديوهات الصادمة هو مداهمة أعوان الرقابة لأحد محلات بيع الزلابية بولاية الشلف، حيث تفاجأ هؤلاء بوجود صاحب المحل نائما وسط حالة من العفن والكركبة بمكان صنع الحلويات، وبعد محاولات عديدة لإيقاظه، نهض الشاب أخيرا مرتبكا، ليقوم المفتش بسؤاله عن سبب وجود الصراصير في كل مكان؟

فأجابه صاحب المحل مبررا لموقفه "لقد نظفت المكان قدر المستطاع إلا أنني لم استطع القضاء على الحشرات"، مضيفا بلهجة من التحدي: "وما المانع من وجود صرصار أو اثنين في المكان؟".

لينتقل بعدها أعوان قمع الغش إلى محل آخر لبيع "الزلابية" بذات الولاية، والذي تبدو واجهته قمة في النظافة، إلا أن الفاجعة تكمن دائما في الجهة المخصصة لتحضير الحلويات، أين أظهرت مشاهد يندى لها الجبين من العفن والفوضى.

وقال المفتش خلال هذا المقطع "أن الخرجة كانت وقت الذروة، حيث تمت عمليات الرقابة للمصالح المختصة لمحلات بيع الحلويات الشرقية للوقوف على شروط النظافة الصحية خلال التحضير وبيع هذه المواد للمستهلكين، وأهم شيء يلاحظ أنه يوجد تحسن نوعا ما مقارنة مع السنة الماضية، إلا أنه تبقى دائما بعض المخالفات الموجودة حيث تم إتلاف حوالي 400 كلغ من مادة العجينة الخاصة بتحضير "الزلابية" بأحد المحلات وكذا رصد بعض الحالات التي تكون بعدم ارتداء الملابس أو انعدام النظافة بأدوات الطهي."

مشاهد صادمة ...

وفي فيديو صادم آخر لمداهمة بأحد محلات بيع الأكل السريع في العاصمة، وقف أعوان التفتيش على وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، زيت قديم يستعمل لقلي البطاطا، أدوات طهي متسخة، بالإضافة إلى طبقة سوداء بالفرن ناتجة عن الكمية الكبيرة للدهون والعفن، إلا أن أكثر مشهد تقشعر له الأبدان كان رصد مصالح الرقابة لوجود ديدان داخل ''السندويتشات'' التي كان من المفروض أن توجه للزبائن.

كما أظهر مقطع آخر رصد عناصر التفتيش أثناء عمليات المداهمة لأحد المطاعم في العاصمة، لذباب يطفوا فوق صلصة الطماطم المخصصة للبيتزا، وأكثر أمر مقزز وقفت عليه اللجان هو وجود صرصور بعجينة "البيتزا"، ليتم سؤال صاحب المحل عن هذا الوضع، ليجيب هذا الأخير أنه قام بالعديد من المحاولات للقضاء على هذه الحشرات، إلا أنه لم يتمكن من إزالتها بشكل نهائي.

وبث ذات المقطع وجود خضر في حالات متقدمة من النتانة، فضلا عن أواني في قمة العفن مع وجود أدوات بناء تستعمل في تحضير الأكل، والأدهى من ذلك هو تغطية العجينة بكيس بلاستيكي مخصص للنفايات، وعند دخول أعوان الرقابة إلى الغرفة المخصصة للطهي، صدموا بوجود سرير للنوم.

مواطنون يتنادون للمقاطعة

انهالت التعليقات السلبية من طرف المغردين عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يتعلق بهذه الأفعال المشينة التي يقوم بها بعض التجار دون أدنى ضمير، أين أجمع الكثير عن عزوفهم لارتداد محلات بيع الأكل السريع والحلويات.

وعلق محمد. ن أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي "في الحقيقة، لقد سمعت الكثير عن سوء نظافة الأكل في الخارج، إلا أنني لم أتوقع أن يكون الأمر فظيعا لهذا الحد... وأشكر أعوان الرقابة في مهامهم للكشف عن ما وراء الستار".

وغردت سارة من خلال أحد الفيديوهات: "يا إلهي إنه أمر فظيع.. تمنيت أنني لم أشاهد هذه الصور، خاصة وقد اعتدت يوميا على تناول الطعام في محلات البيع السريع..".

وأردفت "تحرير المخالفات وحدها لا يكفي، يجب على الدولة سحب السجلات التجارية من هؤلاء بصفة نهائية لردع هذه الكوارث".

كما علق سعيد: "تحية إلى أصحاب أعوان الرقابة على مجهوداتكم التي تقومون بها والشكر للشرطة وجميع الأعوان ربي يعاونكم".

وأردف آخر: "الآن تمكنت من فهم لماذا يلجأ العديد من التجار إلى غلق محلاتهم، خوفا من كشف خباياهم ... حسبنا الله ونعم الوكيل".