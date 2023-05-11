المدية: توقيف شخصين وحجز مهلوسات

تمكنت فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات، من الإطاحة بشبكة إجرامية تنشط في الإتجار والترويج بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

العملية جاءت استغلالا لمعلومات وصلت إلى عناصر الفرقة، مفادها تواجد شخصين على متن مركبة سياحية قادمة من إحدى الولايات الجنوبية، بحوزتهما كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، بغرض إدخالها إلى مدينة المدية قصد ترويجها في أوساط شباب الولاية ، وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة إقليميا، وبعد تكثيف عمليات البحث والتحري، تم توقفيهما على متن المركبة السالفة الذكر من طرف عناصر فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات بالتنسيق مع فرقة قمع الإجرام التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدخل الشمالي لمدينة المدية، حيث أسفرت العملية على توقيف شخصين مشتبه فيهما، وحجز أكثر من 5700 قرص مهلوس، ومبلغ مالي من عائدات الترويج في السموم، وسيارة سياحية كانت تستعمل في تنقل أفراد الشبكة الإجرامية و نقل السموم على متنها .

ليتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.