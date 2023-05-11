الفريق أول شنقريحة يدشن منشآت جديدة بالناحية العسكرية الثالثة

تميز اليوم الرابع والأخير من زيارة الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار، بتدشين منشآت عسكرية جديدة استفادت منها الناحية في إطار جهود تحسين الظروف المهنية والحياتية للمستخدمين، وكذا تفقد وتفتيش بعض الوحدات المرابطة بالمنطقة.

وأفادت وزارة الدفاع في بيان لها، أن "بداية الزيارة كانت من القطاع العملياتي الأوسط برج العقيد لطفي، حيث وبعد مراسم الاستقبال ورفقة اللواء مصطفى سماعلي، قائد الناحية العسكرية الثالثة، استمع الفريق أول لعرض شامل قدمه قائد القطاع العملياتي، تضمن مجمل الجوانب المتعلقة بالتحضير القتالي للوحدات والأفراد، قبل أن يشرف على تدشين مقر القيادة الجديد للقطاع العملياتي، أين طاف بمختلف منشآته وتلقى شروحات وافية عن هذا المقر الجديد ذي المواصفات العصرية، والذي من شأنه توفير ظروف أحسن لعمل المستخدمين".

وتواصلت الزيارة بتفقد بعض وحدات القطاع العملياتي الأوسط، أين اطلع الفريق أول على الظروف المهنية والمعيشية لمستخدميه. بهذه المناسبة حرص السيد الفريق أول على تقديم توجيهات وتعليمات صارمة للمسؤولين حول ضرورة إيلاء أهمية خاصة للعنصر البشري وتحسين جو العمل داخل الوحدات من خلال خلق جو من التواصل المباشر والإصغاء الدائم للمستخدمين، يضيف البيان.

ومن جهة أخرى، قام الفريق أول بمناسبة زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة، بتدشين مرافق اجتماعية، المتمثلة في روضتين للأطفال بحي البدر ببشار وأخرى بتندوف، وهي منشآت عسكرية جوارية ستشكل دون شك مكاسب جديدة للمستخدمين وعائلاتهم، وذلك في إطار الجهود الرامية لتوفير ظروف عمل ملائمة بهذه الناحية الجنوبية.