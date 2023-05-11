تفاصيل زيارة بلعريبي إلى ملعب تيزي وزو

قام اليوم الخميس، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي بزيارة ميدانية لملعب تيزي وزو، وهي الثانية له بعد الزيارة التي كانت في الـ 11 أفريل من العام الجاري، وذلك للوقوف على مدى جاهزية الملعب لاحتضان المباراة التجريبية ومواصلة تدخل مصالح الحماية المدنية التي تراقب جاهزية مختلف أجنحة الملعب.

واستهل الوزير الزيارة، بتفقد ملعب ألعاب القوى الذي عرف مضماره أشغال جد متقدمة، وتنقل بعد ذلك الوزير إلى الملعب الثانوي لتفقد غرف تغيير الملابس التي انتهت بها الأشغال نهائيا في الملعب الرئيسي وهو نفس الأمر بالنسبة للفندق.

بلعريبي وقف على مختلف الجُزئِيات في أشغال الملعب من المعدات التي تسهل عمل التقنيين التابعين للقنوات الإعلامية ونظام تسخين المياه ونظام التهوية ونظام كاميرات المراقبة ونظام مراقبة أبواب الدخول.

كما أمر المؤسسة التي تنجز الخزانات الكهربائية بتركيبها على مستوى الملعب قبل نهاية الأسبوع المقبل.

لينهي الوزير الزيارة بترأس اجتماع رفقة مختلف المتدخلين في أشغال الملعب، أين تم تقديم عرض حال من طرف مكتب الدراسات، المكلف بالمتابعة الحثيثة لأشغال الملعب وقُدمت رزنامة الأشغال المنتهية وتلك التي شارفت على الانتهاء.

يشار إلى أن الوزير ألح على رفع التحدي والانتهاء من الأشغال خلال هذه الأيام، خاصة ونسبة الأشغال قد بلغت 97% من إجمالي الأشغال النهائية.