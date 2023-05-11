ضربة موجعة لبن ناصر

كشف اليوم الخميس، تقرير إيطالي أن الفحوصات الطبية التي أجراها الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب آسي ميلان عقب الإصابة التي تعرض لها البارحة والتي دفعته للمغادرة بعد 18 دقيقة من مواجهة إنتر ميلان، كانت سيئة لمدربه بيولي.

موقع شبكة " سكاي سبور"، الإيطالي أوضح أن الكشوفات التي أجراها بن ناصر أثبتت معاناته من إصابة غضروفية على مستوى الركبة اليمنى وسيخضع على إثرها لعملية جراحية بالمنظار خلال الساعات القليلة القادمة وبعدها سيتم تحديد موعد عودته إلى الملاعب.

المصدر ذاته، أكد أن هذه الضربة الموجعة كانت بمثابة نهاية الموسم لبن ناصر، وسيجري متوسط ميدان " الخضر"، عملية جراحية غدا الجمعة أو السبت وقد يغيب شهرين عن المنافسة الكروية.

يذكر أن هذه الإصابة تعد الثانية لبن ناصر، بعد تلك التي تعرض لها على مستوى أوتار الركبة والتي أجبرته آنذاك التي أجبرته على البقاء خارج الخدمة طوال شهر فيفري.