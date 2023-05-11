غليزان: توقيف ثلاثة أشخاص يمارسون الشعوذة

نجحت مصالح الأمن الحضري الخارجي لبن داود بغليزان من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم امرأتين مشتبه فيهم في قضية النصب عن طريق الشعوذة، وممارسة مهنة العرافة والتنبؤ بالغيب مع المشاركة في إلحاق الضرر بالغير.

فبعد تلقي الضبطية القضائية بالأمن الحضري الخارجي لبن داود لشكاوى من 08 نساء بخصوص تعرضهن للنصب عن طريق الشعوذة، وبعد عملية الترصد وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم تفتيش مسكن المشتبه فيهم، حيث أسفرت العملية عن حجز بعض المواد السائلة وكتب تستعمل في ممارسة طقوس الشعوذة ومجموعة من الوثائق والصور الفوتوغرافية للضحايا ومجموعة قارورات من الزيوت وطلاسم ورصاص مصهور ومبلغ مالي من عائدات الترويج. وقد قدم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.