المدية: بلدية السواقي تفرض تسعيرة للعب مباراة بالملعب البلدي

في بادرة تعد الأولى من نوعها أعلنت مصالح بلدية السواقي شرق المدية من المواطنين الراغبين بإجراء مقابلات في كرة القدم بملعب الشهيد لعليش محمد البلدي المعشوشب اصطناعيا خلال أوقات شغور الملعب من المقابلات الرسمية والحصص التدريبية التي الخاصة بنادي الوفاق الرياضي لبلدية السواقي، أنه سيتم بداية من الـ14 ماي الجاري سيتم تطبيق تسعيرة حجز الملعب.

وأكدت البلدية من خلال الإعلان الذي نشرته أنه على المهتمين التقرب إلى مكتب المحاسبة البلدي لاستخراج وصل تسديد المبلغ، وقد حدد سعر إجراء مقابلة على كامل مساحة الملعب بـ1500.00 دج و800.00 دج لمقابلة على نصف مساحة الملعب، ومطالبة المعنيين بدفع الوصول أدى أمين خزينة السواقي قبل تاريخ إجراء المقابلة.