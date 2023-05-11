رئيس الجمهورية يخصص برنامجا تكميليا لولاية الجلفة

قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تخصيص برنامج تكميلي للتنمية بولاية الجلفة، حسب ما أفاد به اليوم الخميس، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، الذي أوضح أنه سيتم الإعلان عن هذا البرنامج في غضون "الأسابيع القليلة القادمة".

وقال مراد في تصريح للصحافة خلال تفقده لمشروع السكة الحديدية بولاية الجلفة، أنه "في إطار التكفل بانشغالات المواطنين وإحداث حركة تنموية، قرر رئيس الجمهورية تخصيص برنامج تكميلي لفائدة ولاية الجلفة وسيتم الإعلان عنه في الأسابيع القليلة القادمة".

وأوضح الوزير في ذات السياق أن هذا البرنامج يتضمن "غلافا ماليا معتبرا" من أجل تدارك النقائص المسجلة بالولاية، والتي "تم رصدها من قبل مختلف القطاعات الوزارية، سواء مركزيا أو محليا"، مبرزا أن هذا البرنامج "يعول عليه لجعل ولاية الجلفة قاطرة في التنمية، بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي الذي يربط كافة مناطق الوطن".

وذكر مراد أن "الجزائر الجديدة، بقيادة الرئيس تبون، عرفت تغيرا نحو الأحسن بما يعود بالفائدة على المواطنين أينما وجدوا".

للتذكير، يواصل وزير الداخلية والوفد المرافق له من مسؤولي مختلف الدوائر الوزارية زيارة العمل والتفقد التي شرع فيها صباح اليوم إلى الولاية بتفقد مشاريع في قطاعات الصحة، التعليم العالي والنقل.