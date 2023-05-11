ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني على غزة

نفذ الكيان الصهيوني، اليوم الخميس، غارات جوية على قطاع غزة الذي انطلقت منه دفعة جديدة من الصواريخ بعد استهداف قيادي آخر في حركة الجهاد الإسلامي ليلا استشهد مع شخصين آخرين.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني إلى 28 شهيدا و86 إصابة، وذلك في اليوم الثالث للعدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وأكد العدوان الصهيوني أنه يتجه نحو اغتيال كبار قادة الفصائل الفلسطينية في غزة وأنه غير معني بوقف إطلاق النار، جاء ذلك في تصريحات صحفية لقائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الصهيوني إليعازر توليدانو.

وأوضح المسؤول الصهيوني في إحاطة للمراسلين العسكريين، "نحن نواصل عمليات الاغتيال ونتخذ إجراءات أكثر في مطاردة شخصيات رفيعة المستوى"، مضيفا "نحن لا نهتم ولا نلتفت لوقف إطلاق النار بل نسعى لإغلاق الدوائر مع المسؤولين عن إطلاق الصواريخ".