رئيس الجمهورية يتلقى دعوة للمشاركة في القمة العربية

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، دعوة من العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، من أجل المشاركة في القمة العربية بجدة.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية "تلقّى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، رسالة دعوة من أخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، المقرر عقدها بجدة، بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بتاريخ 19 ماي 2023".

وأضاف ذات البيان "وقد قام وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، بتسلّم رسالة الدعوة خلال استقباله اليوم بمقر الوزارة، سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الجزائر، السيد عبد الله بن ناصر البصيري".