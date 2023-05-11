تلمسان: توقيف شخص مبحوث عنه وتفكيك شبكة إجرامية

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان من توقيف شخص في العقد الرابع من العمر مبحوث عنه محل أمر بالقبض صادر عن محكمة ابن باديس مجلس قضاء سيدي بلعباس عن قضية "تكوين جمعية أشرار- الاتجار غير مشروع بالمخدرات".

وبعد تحويله إلى مقر الأمن من أجل مباشرة إجراءات التحقيق تم العثور بحوزته على رخصة سياقة مزورة، بالإضافة إلى حجز بحوزته على أسلحة بيضاء تمثلت في بندقية صيد بحري، قارورة غاز مسيل للدموع.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا عن قضايا "التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، انتحال هوية الغير في ظروف من شأنها القيد في صحيفة السوابق القضائية، حيازة وحمل أسلحة بيضاء من الصنف السادس بدون مبرر شرعي".

من جهة أخرى تمكنت مصالح الشرطة بأمن ولاية تلمسان ممثلة بأمن دائرة شتوان بالتنسيق مع المصالح العملياتية من تفكيك وشل نشاط شبكة إجرامية تورط أفرادها، في الحيازة، البيع والنقل، التخزين وبيع المخدرات كيف معالج، مخدرات صلبة بطريقة غير شرعية وتزوير في عملة نقدية، واستغلال المعلومات، تتبع وترصد نشاط أفراد هذه الشبكة واستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان واستصدار إذن بالتفتيش أفضت إلى توقيف شخصين تتراوح أعمارهما ما بين 27 و29 سنة أحدهما مسبوق قضائيا محل ثلاثة أوامر قضائية منها أمر بالقبض،

كما تم حجز وضبط خلال هده العملية، 02 كلغ و863 غرام من المخدرات كيف معالج و مبلغ مالي يقدر بـ335 مليون سنتيم من عائدات بيع هذه الممنوعات، 666 ورقة نقدية مزورة من قيمة 2000 دج ما يفوق 133 مليون سنتيم، حجز كذالك خلال العملية 108 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ و41 قرص مهلوس من نوع اكستازي وهواتف نقالة كانت تستعمل للاتصال بين أفراد الشبكة وأغراض مختلفة محجوزة. تم انجاز ملف إجراء جزائي قدم بموجبه المشتبه فيهما أمام نيابة الاختصاص.