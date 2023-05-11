تعليمات عون بخصوص مناطق النشاطات المنجزة

أعطى وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الخميس بالمسيلة تعليمات تقضي بالإسراع في وضع حيز الخدمة لمناطق النشاطات المنجزة.

وأكد عون خلال تقديم عرض القطاع الصناعي بولاية المسيلة في إطار زيارة عمل وتفقد يقوم بها إلى الولاية على ضرورة وضع "مناطق النشاطات المنجزة بسرعة حيز الخدمة وتحت تصرف المستثمرين وذلك تطبيقا لتعليمات الحكومة في هذا الخصوص".

وشدد الوزير على أن "استغلال هذه المناطق يتوجب أن يخضع لمعياري الحفاظ على البيئة والمحيط"، مشيرا إلى ضرورة "توجيه الاستثمارات نحو قطاعات إستراتيجية تخدم الاقتصاد الوطني".

وخلال تدشينه لوحدة إنتاج الأدوية "بيوماد ديس" التابعة للاستثمار الخاص الكائنة بالمنطقة الصناعية لعاصمة الحضنة شدد عون على ضرورة تشجيع الاستثمار في المجال الصيدلاني بالمناطق الداخلية للبلاد وإنشاء أقطاب متخصصة في صناعة الأدوية بهذه المناطق. وفي هذا المجال أكد عون بأن دائرته الوزارية ترافق كل المشاريع الاستثمارية وتتكفل بمرافقة المستثمرين لأجل تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.

وتجدر الإشارة إلى أن وحدة إنتاج الأدوية "بيوماد ديس" التي دشنها الوزير متخصصة في إنتاج المضادات الحيوية والمكملات الغذائية يصل معدل إنتاجها السنوي إلى 1.7 مليون علبة وتشغل حاليا 50 عاملا وفق الشروحات المقدمة لوزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني

ومن جهة أخرى قدرت عائدات التصدير بولاية المسيلة بـ57 مليون دولار تتمثل في منتوجات الجلود وشفرات التوربينات الغازية ومواد البناء حسبما قدم للوزير في عرض واقع قطاع الصناعة بولاية المسيلة.