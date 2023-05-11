بوسليماني: انزلاقات منهجية تستهدف الجزائر

جدد وزير الاتصال محمد بوسليماني التأكيد من غرداية على أن قانون الإعلام الجديد المصادق عليه من قبل غرفتي البرلمان سيعزز حقوق الإعلاميين في مواجهة الانزلاقات التي تستهدف الجزائر بشكل منهجي خطير.

وأشرف وزير الاتصال، محمد بوسليماني، اليوم الخميس، على انطلاق أشغال الدورة التكوينية حول الاتصال المؤسساتي المنظمة على مدار يومين بجامعة غرداية بالتعاون فيما بينها وبين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والتعليم العالي والبحث العلمي، وقد جاءت هذه الدورة في طبعتها السادسة لفائدة وسائل الإعلام الوطنية والمشرفين على خلايا الاتصال لعشر ولايات هي غرداية، الوادي، بسكرة، الأغواط، ورقلة، تقرت، المنيعة، الجلفة، المغير، أولاد جلال.