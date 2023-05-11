تشييع جثمان شهيد الواجب الوطني تناح محمد

تمت، اليوم الخميس، مراسم رفع جثمان شهيد الواجب الوطني النقيب تناح محمد على مستوى المستشفى العسكري الجهوي الجامعي بوهران/ن.ع2.

وحسب بيان وزارة الدفاع فقد قدم اللواء براكني محمد الطيب قائد الناحية العسكرية الثانية، واجب العزاء لأسرة الشهيد مرفوقا بقيادات وإطارات الناحية العسكرية الثانية ليتم بعدها نقل جثمان الفقيد إلى مسقط رأسه ليوارى الثرى بمدينة فرندة بولاية تيارت.

واستشهد الفقيد على إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية بمنطقة عين القصرية بسيدي مصباح، بلدية برج الأمير عبد القادر بولاية تيسمسيلت وهذا بعد عملية بحث وتمشيط بالمنطقة يوم 10 ماي 2023.