كاس إفريقيا للناشئين: مالي ثالث المتأهلين للمربع الذهبي

حجز منتخب مالي ثالث بطاقات التأهل إلى نصف نهائي كأس إفريقيا تحت 17 سنة بعدما أطاح بنظيره الكونغولي على ملعب 19 ماي 56 في عنابة.

ولم تجد "النسور الصغير" أي عناء في حسم نتيجة المقابلة بعدما أمطرت شباك المنافس بثلاثية كاملة دون تلقي أي هدف.

وبهذا يلتحق المنتخب المالي بكل من السنغال والمغرب في المربع الذهبي في انتظار المتأهل من ربع النهائي الرابع الذي يجمع بين نيجيريا وبوركينافاسو مساء اليوم بملعب نيلسون مانديلا في العاصمة.

كما اقتطع المنتخب المالي بطاقة التأهل إلى كأس العالم لذات الفئة، وسيكون على موعد مع مواجهة قوية ضد نظيره المغربي في نصف النهائي.