أولمبي المدية في رحلة البحث عن 9 نقاط

تأزمت وضعية فريق أولمبي المدية لضمان البقاء في القسم الوطني هواة بعد انهزامه الأخير في الجولة الفارطة بابن عكنون أمام النجم المحلي رائد البطولة بثلاثة أهداف لهدفين، وبات الفريق الذي يملك في رصيده 25 نقطة قبل أربع جولات من نهاية البطولة مطالبا بحصد تسع نقاط لكي يرسم بقاءه في البطولة.

وأكد مناجير الفريق، مولود بلطرش، أنه رغم الوضعية المتأزمة التي يتخبط فيها الأولمبي منذ بداية الموسم ورغم صعوبة المهمة وبعد الأداء البطولي الذي قدمه اللاعبين في الجولة الفارطة أمام نجم بن عكنون، يراهن على رفقاء القائد لكروم لرفع التحدي في الجولات المتبقية لحصد التسع نقاط من أجل ضمان البقاء رسميا وبعيدا عن أي حسابات، حيث تنتظر الأولمبي مواجهتين على أرضية ميدانه أمام كل من سريع غليزان هذا السبت ثم التنقل على مرتين إلى كل من تموشنت ثم بوفاريك، وفي الجولة الأخيرة سيستضيف مولودية سعيدة الذي ودع البطولة منذ عدة جولات.