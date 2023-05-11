انجاز عالمي للملاكم وائل شريف معمري

توج الملاكم الجزائري وائل شريف معمري (+91 كلغ) باللقب العالمي للمواي تاي لفئة أقل من 23 سنة، عقب فوزه أمام المجري لادوفر بلانت (30-27) في نهائي مونديال 2023 الذي جرى اليوم الخميس بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

وفي وقت سابق، أحرز مواطنه باسطة عبد المنعم (-60 كلغ)، الميدالية الفضية في فئته، بعد خسارته ضد مازيد تامياف (تحت راية محايدة).

ولدى السيدات، افتكت الملاكمة الجزائرية بوعيشة شهيناز (أقل من 23 سنة/63,5 كلغ) الميدالية البرونزية، بعد أن تعثرت في نصف النهائي أمام نظيرتها الاسترالية شانون جاردينر، فيما أقصيت زميلتها بالمنتخب الوطني مرزوق خولة (-54 كلغ) في الدور الأول.

وعرف مونديال 2023 بانكوك للمواي تاي، مشاركة 630 ملاكما يمثلون 102 دولة.