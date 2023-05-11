عمار بلاني يستقبل سفير ايطاليا بالجزائر

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، اليوم الخميس، سفير ايطاليا بالجزائر، جيوفاني بيجليزي.

وأوضح بيان للوزارة أن هذا اللقاء شكل فرصة للطرفين من لاستعراض العلاقات الثنائية الممتازة التي تربط البلدين وتجديد الالتزام الصارم بمواصلة تكريس الديناميكية الجيدة التي تسعى إليها السلطات العليا في الجزائر وايطاليا.

كما اتفق الطرفان، في هذا الإطار، على "العمل سويا لتوفير أفضل الظروف لتحضير الاستحقاقات الثنائية القادمة المسجلة في الأجندة الثنائية الطموحة التي سطرها الطرفان، في إطار شراكة استراتيجية قوية وموثوقة".

وسمح اللقاء، أيضا، بالتطرق إلى آفاق تعزيز التعاون متعدد الأبعاد بين البلدين، لاسيما في المجال الاقتصادي، بما يعود بالنفع على الطرفين.

كما شكل فرصة لتناول عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها التطورات الأخيرة لقضية الصحراء الغربية.