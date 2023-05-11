الإصابة تنهي رسميا موسم اسماعيل بن ناصر

أكدت إدارة نادي ميلان الايطالي انتهاء موسم متوسط ميدانها الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر قبل أوانه وذلك على خلفية الإصابة التي تعرض لها اللاعب يوم الأربعاء بمناسبة مواجهة ذهاب نصف نهائي منافسات كأس رابطة أبطال أوروبا بين فريقه وجاره الانتر في داربي "الغضب" والتي اضطرته لمغادرة أرضية ميدان"سان سيرو "في د 18 من المباراة.

ونقلت وكالة "فرانس براس" عن مصدر من ادارة "الروسونيري " بأنه قد تقرر بعد صدور نتائج الفحوصات المعمقة التي اخضع إليها بن ناصر خضوعه خلال المستقبل القريب إلى عملية جراحية على مستوى غضروف الركبة ، فيما لم تحدد نفس الإدارة مدة غياب الدولي الجزائري عن الميادين ، مع ان صحيفة " لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية تحدثت عن فترة تتراوح ما بين 3 إلى أربعة أشهر وهو ما يعني ضمنيا غياب متوسط الميدان الجزائري رسميا عن صفوف الخضر بمناسبة استقبال أشبال بلماضي لأوغاندا بتاريخ 18 جوان القادم بمناسبة لقاء الجولة الخامسة من تصفيات "كان" كوت ديفوار وحتى لقاء الجولة الأخيرة أمام تانزانيا المرتقب في شهر سبتمبر القادم.

ويعتبر غياب النجم الجزائري (25 سنة) عن باقي مباريات ناديه آ.سي.ميلان بمثابة ضربة موجعة للنادي اللومباردي ومدريه ستيفانو بيولي , في ظل الرغبة الكبيرة التي تحذوا اصحاب الزيين الأسود والاحمر لقلب الطاولة على الانتر بعد النتيجة المخيبة ليوم أمس ، كما ان بطل الكالتشيو لازال يأمل في ضمان مشاركة أوروبية الموسم القادم في ظل احتلاله للصف الخامس في الترتيب العام لبطولة إيطاليا لهذا الموسم برصيد 61 نقطة اي على بعد نقطتين عن الخصم اللدود الانتر وثلاثة نقاط عن لازيو روما صاحب الصف الثالث وذلك قبل أربع جولات من إسدال الستار عن الموسم الكروي الجاري.