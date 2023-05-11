تشييع جنازة شهيد الواجب النقيب محمد تناح

شيعت، مساء اليوم، جنازة شهيد الواجب الوطني النقيب محمد تناح، ابن ولاية تيارت البار، بمقبرة مسقط رأسه بلدية فرندة في جو جنائزي مليء بالحزن والأسى، بحضور والي تيارت، علي بوقرة، ووالي تيسمسيلت، لعرج نحيلة، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء اللجنة الأمنية للولاية، والسلطات المحلية لدائرة فرندة وجموع غفيرة من المواطنين، الذين قدموا التعازي لعائلة شهيد الواجب الذي استشهد إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية بمنطقة عين القصرية بسيدي مصباح ببلدية برج الأمير عبد القادر بولاية تيسمسيلت، وهذا بعد عملية بحث وتمشيط بالمنطقة يوم 10 ماي.