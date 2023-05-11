تكريم وفاق المدية المتأهل للدور نصف نهائي كاس الجمهورية

تشجيعا من والي الولاية للنوادي الر ياضية الناشطة على الصعيد المحلي، ودعما منه للمواهب الشابة التي تعتبر خزانا للفرق الوطنية، أشرف مساء اليوم مسعود بولعراس الامين العام للولاية رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي على تكريم فريق وفاق المدية من طاقم فني ولاعبين عقب تأهله للدور نصف نهائي كاس الحمهورية بعد فوزه الأسبوع الفارط على شباب بلوزداد بملعب الإخوة براكني بالبليدة بضربات الترجيح

وكان والي الولاية، أكد دعمه للنوادي والفرق الرياضية والجمعيات المهتمة بالشأن الرياضي التي تساهم بشكل كبير في إعطاء دفع للرياضة بالولاية.

هذا وينتظر ان يواجه غدا الجمعة الفريق ضمن منافسة كاس الجمهورية فريق واد سلي بملعب خميس مليانة

ويعتبر وفاق المدية خزانا للمواهب في كرة القدم حيث غذى الوفاق فرقا واندية وطنية هامة. أمثال لؤي تراس من مولودية الجزائر. بن صالح. كشرود عصام بوقلقال وغيرهم كثير

وثمن ربعي امين رئيس اكاديمية وفاق المدية مرافقة السلطات المحلية وعلى راسها والي الولاية على دعمه غير المشروط للحركة الرياضية.