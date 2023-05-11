إعلان جدة بشأن النزاع السوداني

أكد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان مساء يوم الخميس، في إعلان جدة، اتخاذهما جميع الاحتياطات لتجنيب المدنيين أي ضرر.

وصدر مساء بوم الخميس إعلان جدة، نتيجة اجتماع أطراف النزاع السوداني في مجدينة جدة السعودية، حيث رحب الجيش السوداني والدعم السريع في الإعلان بمساعي أصدقاء السودان، وأكدا التزامهما بسيادة السودان ووحدته.

وأضاف إعلان جدة: " امتناع الجيش السوداني والدعم السريع عن أي هجوم من شأنه أن يتسبب بأضرار مدنية"، لافتا إلى أأن الجيش السوداني والدعم السريع اتففقا على أن مصالح الشعب السوداني أولوية لهما.

وتابع الإعلان: "اتخاذ الجيش السوداني والدعم السريع جميع الاحتياطات لتجنيب المدنيين أي ضرر، والسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال العدائية والمحاصرة".

وأردف: " الالتزام بالإجلاء واحترام المرافق العامة والخاصة في السودان، والالتزام بحماية العاملين في المجال الطبي والمرافق العامة بالسودان"، بالإضافة إلى "اعتماد إجراءات بسيطة وسريعة لعمليات الإغاثة الإنسانية في السودان، والالتزام بحماية الاحتياجات والضروريات لبقاء المدنيين على قيد الحياة في السودان".

وجاء في الإعلان أيضا: "الالتزام بفترات التوقف الإنسانية المنتظمة وأيام الهدوء حسب الحاجة في السودان، والامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية بالسودان".