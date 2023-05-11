تويتر تعلن عن ميزة المكالمات المجانية

كشف الرئيس التنفيذي لشركة تويتر (Twitter) إيلون ماسك، عن تفاصيل حول الميزات الجديدة التي تسعى المنصة لإضافتها قريبا بما في ذلك المكالمات والرسائل المشفرة، كما أعلن عن إزالة الحسابات غير النشطة، بحسب تقرير لوكالة رويترز.



والعام الماضي أعلن ماسك عن خططه لمشروع "تويتر 2.0 تطبيق كل شيء" (Twitter 2.0 The Everything App)، الذي قال إنه سيحتوي على ميزات مثل الرسائل المباشرة المشفرة (DMs) والتغريدات الطويلة وخدمات المدفوعات.



وقال ماسك في تغريدة : "قريبًا ستكون الدردشة الصوتية والمرئية من الحساب الخاص بك إلى أي شخص على هذه المنصة ممكنة، وبهذا ستتمكن من التحدث إلى الناس في أي مكان في العالم دون إعطائهم رقم هاتفك".



وستجعل ميزة الاتصال على تويتر منصة التدوين المصغر على قدم المساواة مع تطبيقي فيسبوك وإنستغرام المملوكين لشركة ميتا واللذين يوفران نفس المزايا.