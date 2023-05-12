تسجيل أزيد من 400 طلب لإنشاء تعاونيات خاصة بمهنيي الصيد

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني أمس الخميس ببومرداس أن قطاعه سجل منذ سنة 2022 إلى يومنا هذا أزيد من 400 طلب لإنشاء تعاونيات خاصة بمهنيي حرف الصيد البحري وتربية المائيات على المستوى الوطني.

وأوضح الوزير عقب استماعه لانشغالات الصيادين و مهنيي القطاع بمينائي رأس جنات وزموري، أن ال 400 طلب التي يجري اعتمادها محليا بالولايات، سجلت منذ تاريخ صدور المرسوم التنفيذ ي 22 /405 في نوفمبر 2022 المتعلق بتعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات إلى يومنا هذا.

وحث الوزير حرفيي القطاع على التعاون والتنسيق مع دائرته الوزارية لإنشاء أكبر عدد من التعاونيات المهنية لـ "تأطير كل المهنيين والحرفيين الممارسين في المجال نظرا لأهمية ذلك في مسار تنظيم القطاع".

وأكد أن "من شأن هذه التعاونيات التي هي عبارة عن شركة مدنية تضم من 5 إلى 9 أعضاء، تنظيم القطاع وحل مشاكل تسويق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات والمنتجات المرتبطة وتسهيل عمليات اقتناء واستيراد المعدات والتجهيزات الخاصة بالقطاع".

من جهة أخرى، أكد الوزير على ضرورة فتح باب التكوين في القطاع لـ "اكتساب مهارات وتقنيات تساهم في تحسين الأداء ورفع الإنتاج" مشيرا إلى أن "الدولة تتكفل بتحسين ظروف المهنيين من الجانب الاجتماعي لا سيما من حيث فتح مكاتب للضمان الاجتماعي بالتعاون مع الجهات المعنية بكل الموانئ".

كما أشار إلى أن هذه الزيارة تندرج في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بشعبة تربية المائيات التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال دخول 17 مزرعة لتربية المائيات بالأقفاص العائمة في البحر، حيز الإنتاج عبر تسع ولايات ساحلية.

ولدعم هذا المسار التنموي "يرتقب قريبا استزراع أزيد من خمسة ملايين وحدة من صغار السمك عبر الولايات الساحلية ما من شأنه المساهمة في رفع إنتاج شعبة تربية المائيات البحرية إلى أكثر من 13 ألف طن في سنة 2024"، كما كشف بداني.

وبخصوص تصدير مختلف المنتجات الصيدية، ذكر ذات المسؤول بوجود تنسيق وتعاون كبير بين دائرته الوزارية وقطاعات أخرى معنية لتسهيل للمتعاملين الإجراءات الإدارية وعملية الحصول على التراخيص من خلال لجنة تقنية مشتركة تضم هذه القطاعات.

وكان وزير الصيد البحري قد استهل زيارته ببلدية رأس جنات حيث عاين بمينائها نشاط تعاونية للصيد البحري وإستمع إلى عرض حول مشروع إنجاز ورشة لبناء وإصلاح السفن ومشكل تراكم الرمال داخل الميناء .

وببلدية زموري، زار الوزير منطقة النشاطات لمهن الصيد البحري وتربية المائيات ومؤسسة بناء وإصلاح السفن الخاصة، و بمنطقة الصغيرات (ببلدية الثنية) وقف على مشروع خاص لتربية الجمبري في الأحواض المتوقفة لأسباب مختلفة.