50 مؤسسة تتحصل على وسم "أفضل منتوج"

تم مساء اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، الإعلان عن حصول 50 مؤسسة على وسم "أفضل منتوج" في إطار الطبعة الثانية لمسابقة "اختياري" لأفضل منتوج استهلاكي التي تنظمها المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه.

وتم اختيار هذه المؤسسات عن طريق أسئلة مباشرة في الميدان استهدفت 1200 مواطنا في 12 ولاية، وكذا عن طريق سبر أراء الكتروني شارك فيه 40 ألف شخص، حسب شروحات رئيس المنظمة، مصطفى زبدي.

وقامت المنظمة بتكريم المؤسسات التي اختارها المستهلكون وفق معايير دقيقة لتقييم الجودة، حسب زبدي.

وتنتمي المؤسسات المتوجة إلى مختلف قطاعات النشاط وعلى رأسها إنتاج المواد الغذائية بما في ذلك المشروبات والقهوة والعجائن، مواد التنظيف والمنتجات الكهرومنزلية.

وبعد أن لفت إلى أن المنتجات المعنية بالمسابقة هي فقط السلع والخدمات المنتجة محليا، أكد زبدي أن الهدف من وراء المسابقة هو تشجيع الإنتاج الوطني وخلق روح المنافسة في السوق الوطنية.

كما اعتبر أن هذا الوسم يعد "ضرورة" لتوجيه الإنتاج الوطني من السلع والخدمات نحو احتياجات المستهلك من حيث الجودة والسعر.

وتتشكل لجنة الإشراف والمتابعة لهذه المسابقة والتي تم تكريمها بالمناسبة، من ممثلين عن وزارتي الصناعة والتجارة والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وممثلين عن أربعة كنفدراليات أرباب العمل وعضو من المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك و محيطه.