عشاق السيارات الألمانية القديمة يحجون إلى تيارت لهذا السبب

تجمع، اليوم الجمعة، عشاق السيارات الألمانية القديمة " من الصنف الثاني والثالث، بغابة "الرادار" بأعالي مدينة تيارت.

واستقبلت حظيرة "الرادار" الواقعة بالمدخل الشمالي لمدينة تيارت بمحاذاة حديقة التسلية، حوالي مائة سيارة ألمانية الصنع "قولف" من الصنفين الثاني والثالث، تحمل ترقيم مختلف ولايات الوطن، وقضى معظمهم الليلة في تخييم داخل الخيم الفردية والجماعية بالغابة، فيما فضل عدد منهم النوم داخل سيارته، و إختار عدد قليل منهم الفنادق، كما سجل التحاق مركبات في الصبيحة قادمة من ولايات عديدة، حسب ترقيم السيارات التي كانت تتدفق على غابة " الرادار" طيلة الصبيحة.

وقال منظم التجمع أن هواة هذا الصنف من السيارات تنظمو في مجموعات بالولايات عن طريق شبكة التواصل الإجتماعي قبل أن تأخذ العلاقة طابعا وطنيا، بهدف تبادل التجارب في الميكانيك وقطع الغيار وغيرها من العلاقات التي تجعل هواة هذا النوع من " الماركة" يحافظون على السيارات القديمة، التي تكلف البعض حتى 200 مليون سنتيم لجعلها أجمل.

وإذا كان تفسير علاقة شباب ولاية تيارت ب" قولف" الألمانية لوجود جالية كبيرة بهذا البلد، مرده استفادة شباب في ثمانينات القرن الماضي من تكوين بإحدى الألمانيتين، في تخصصات الميكانيك قبل فتح شركة "سوناكوم" واعتبار تيارت قطعة من ألمانيا، فإن باقي عشاق هذه العلامة من مختلف ولايات الوطن لم نجد له تفسير عندهم سوى الهواية.